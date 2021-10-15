15.10.2021 (16:45)

Военные атташе при посольстве Финляндии посетили центр «Авангард»

Военные атташе при посольстве Финляндии посетили учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Для них директор комплекса Дарья Борисова провела обзорную экскурсию, в ходе которой она подробно рассказала о деятельности центра, об его технических возможностях и применяемых здесь современных подходах к образованию молодёжи.

Представители Финляндии осмотрели административно-учебный, детский жилой и спортивный корпуса центра. В учебных классах Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения они проверили свои навыки по начальной военной подготовке. Так, с помощью симуляторов гости «прыгнули с парашютом», «прокатились на боевой машине», «постреляли из оружия».

Также делегация оценила собственные разработки центра: искусственный разум «Авангарда» и первую в России сертифицированную онлайн-платформу в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

По словам Дарьи Борисовой, визит финской делегации в «Авангард» станет началом крепкой дружбы и сотрудничества в сфере военно-патриотического образования молодого поколения.

«Главный наш принцип – образование должно идти в ногу со временем. В нашем центре сосредоточены передовые технологии, опыт нескольких поколений российских военнослужащих и самые современные подходы к обучению. Мы рады, что постепенно о нашем центре узнают не только в России, но и за рубежом. И сегодня рады принимать военных атташе при посольстве Финляндии по вопросам обороны и вести диалог на важную тему – о деле воспитания молодого поколения», – подчеркнула Дарья Борисова.

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