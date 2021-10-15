15.10.2021 (16:30)

Специалисты РХБЗ ЗВО провели спецобработку сборных пунктов и военных комиссариатов Москвы и Московской области

На сборных пунктах Москвы и Московской области специалисты РХБ защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку контрольно-пропускного пункта, лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей территории к военкоматам.

Всего было обработано свыше 20 тыс. кв. метров. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу.

Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы и области поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников.

Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Первые отправки в войска состоятся с 19 октября. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 октября по 31 декабря с.г.

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