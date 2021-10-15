15.10.2021 (16:15)

Миномётчики ЗВО в Смоленской области отработали контрбатарейную борьбу в рамках сдачи контрольной проверки

Военнослужащие миномётных расчётов общевойсковой армии Западного военного округа отработали контрбатарейную борьбу в рамках сдачи итоговой контрольной проверки на полигоне Дрогобуж в Смоленской области.

Минометчики выполняли задачу в условиях активного радиоподавления условным противником, что исключило возможность использования беспилотников для разведки и корректировки огня. Военнослужащие оборудовали и замаскировали свои огневые позиции, а также специальный маршрут для применения тактического приёма «кочующих» миномётов.

Расчёты буксируемых миномётов «Сани» и самоходных миномётов «Нона-СВК» произвели пристрелочные выстрелы по артиллерийской методике «вилка» для обнаружения и вынуждения условного противника произвести ответные залпы.

Обнаружив звукометрическим оборудованием орудия противника, миномётчики сменили огневые позиции на запасные и уничтожили его массированным огнём. Расстояние до целей составляло более 2000 метров.

Всего в сдаче контрольной проверки принимало участие свыше 300 артиллеристов общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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