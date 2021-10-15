15.10.2021 (16:00)
Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО применили кумулятивные боеприпасы в рамках контрольных стрельб
В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие танкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили кумулятивные боеприпасы в рамках контрольных стрельб.
Экипажи танков Т-80У вели огонь из 125-мм гладкоствольных орудий по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолеты и позиции гранатометчиков противника на дистанции от 1000 до 2000 метров.
Для поражения тяжелобронированных целей танкисты применили кумулятивные боеприпасы с повышенной бронепробиваемостью.
В боевых стрельбах принимало участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.
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