15.10.2021 (16:00)

Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии ЗВО применили кумулятивные боеприпасы в рамках контрольных стрельб

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие танкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили кумулятивные боеприпасы в рамках контрольных стрельб.

Экипажи танков Т-80У вели огонь из 125-мм гладкоствольных орудий по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолеты и позиции гранатометчиков противника на дистанции от 1000 до 2000 метров.

Для поражения тяжелобронированных целей танкисты применили кумулятивные боеприпасы с повышенной бронепробиваемостью.

В боевых стрельбах принимало участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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