15.10.2021 (15:45)

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии ЗВО сдали контрольную проверку за летний период обучения

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа провели контрольные занятия на военных полигонах в Белгородской и Воронежской областях.

В ходе проверки военнослужащие выполнили более 70 различных нормативов по боевой стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7 и АГС-17. Механики-водители сдали зачеты по вождению боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А.

В контрольных занятиях было задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и военной техники Висленской мотострелковой дивизии гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

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