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15.10.2021 (15:30)

В ходе контрольной проверки военнослужащие танковой армии ЗВО выполнили более 3 тыс. боевых стрельб

В ходе контрольной проверки за летний период обучения военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили более 3 тыс. боевых стрельб. Мероприятия боевой подготовки проводились как днем, так и ночью.

Всего в контрольной проверке приняло участие порядка 7 тыс. военнослужащих мотострелковых, разведывательных, зенитных, артиллерийских и ракетных подразделений армии. Было задействовано более 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72, Т-80, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Сани».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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