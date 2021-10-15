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15.10.2021 (15:15)

Нахимовцы из Санкт-Петербурга приняли участие в тематических занятиях школы патриотического воспитания

В Нахимовском военно-морском училище (ВМУ) в Санкт-Петербурге прошли тематические классные часы «Россия — морская держава» в рамках курса внеурочной деятельности «Школа патриотического воспитания». Автор-составитель программы воспитатель 64 класса Нахимовского ВМУ Елена Жидкова.

Занятия состоялись в соответствии с программой подготовки к 325-летию Российского регулярного флота и были направлены на освоение нахимовцами более глубоких знаний об истории и становлении флота.

Тематические часы провели воспитатели Сергей Гордеев, Андрей Головин, Дарья Тарасова и Нина Соболева.

На интерактивных занятиях воспитанники Нахимовского ВМУ совершили виртуальное путешествие в героическую историю русского Военно-Морского Флота, ознакомились с героическими морскими сражениями разных эпох, которые укрепили статус России как великой морской державы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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