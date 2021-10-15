15.10.2021 (15:00)

Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря после выполнения задач

Малый ракетный корабль (мрк) «Ингушетия» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.

В настоящее время корабль прошёл Мраморное море и осуществляет прохождение пролива Босфор.

Экипаж малого ракетного корабля совершает плановый переход из Средиземного в Чёрное море в пункт постоянной дислокации.

В дальней морской зоне корабль выполнял специальные задачи с июля 2021 года, в начале октября с.г. его сменил экипаж мрк «Вышний Волочёк».

После захода в Чёрное море малый ракетный корабль войдёт в состав корабельной группировки и примет участие в мероприятиях итоговой проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период обучения.

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