15.10.2021 (15:00)
Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря после выполнения задач
Малый ракетный корабль (мрк) «Ингушетия» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.
В настоящее время корабль прошёл Мраморное море и осуществляет прохождение пролива Босфор.
Экипаж малого ракетного корабля совершает плановый переход из Средиземного в Чёрное море в пункт постоянной дислокации.
В дальней морской зоне корабль выполнял специальные задачи с июля 2021 года, в начале октября с.г. его сменил экипаж мрк «Вышний Волочёк».
После захода в Чёрное море малый ракетный корабль войдёт в состав корабельной группировки и примет участие в мероприятиях итоговой проверки сил (войск) Черноморского флота за летний период обучения.