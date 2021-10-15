15.10.2021 (14:45)

Зенитчики ЮВО отработали воздушное прикрытие подразделений морской пехоты Черноморского флота на марше

В рамках итоговой проверки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие зенитных ракетных соединений, расположенных в Краснодарском крае, отработали прикрытие движущихся колон военной техники от воздушных атак условного противника.

Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), соединения и воинские части ЮВО после приведения в высшие степени готовности приступили к совершению маршей комбинированным способом на полигоны боевой подготовки для участия в масштабном командно-штабном учении (КШУ) в рамках итоговой проверки войск округа за 2021 учебный год.

Расчеты подразделений противовоздушной обороны отразили авиационные и ракетные атаки условного противника с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10».

На занятых огневых позициях, расположенных в горной местности и на побережье Черного моря, зенитчики отработали вопросы по обнаружению и условному уничтожению одиночных, групповых и низколетящих воздушных целей.

Кроме того, зенитчики выполнили нормативы по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведке и сопровождению воздушных целей в условиях радиопомех.

Справочно:

Итоговое КШУ проводится в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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