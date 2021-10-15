Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2021 (14:30)

На Камчатке 14 подразделений Тихоокеанского флота претендуют на звание «ударных»

От войск и сил на Северо-востоке России и Тихоокеанского флота для присвоения почётного наименования «ударных» представлено 14 подразделений.

Специальные комиссии начали проверять воинские коллективы на соответствие требованиям, в том числе по предметам боевой подготовки, а затем они будут представлены в проект приказа Министра обороны Российской Федерации для присвоения этого почётного звания.

На присвоение статуса «ударных» претендуют подразделения морской пехоты и разведки, зенитного ракетного-артиллерийского дивизиона, экипажи кораблей и подводных крейсеров, а также береговые ракетные дивизионы частей и соединений объединённого командования войск и сил на Северо-востоке.

В прошлом 2020 году ударными стали 10 подразделений. Сейчас на это звание дополнительно представлены морской тральщик «Яков Баляев» и корвет «Гремящий», подводные крейсера «Тверь» и «Омск».

Статус «ударных» присваивается специальным приказом Министра обороны РФ в отношении наиболее боеспособных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Свердловские юнармейцы посетили воинскую часть морской пехоты на Камчатке
Корабли ВМФ России и ВМС Китая в ходе учения «Морское взаимодействие-2021» отработали в Японском море задачи по борьбе с минной опасностью
Высокомобильную спутниковую систему связи создали связисты ВВО в Республике Бурятия
Современный автодорожный мост развернули специалисты МТО Восточного военного округа в Амурской области

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false