15.10.2021 (14:30)

На Камчатке 14 подразделений Тихоокеанского флота претендуют на звание «ударных»

От войск и сил на Северо-востоке России и Тихоокеанского флота для присвоения почётного наименования «ударных» представлено 14 подразделений.

Специальные комиссии начали проверять воинские коллективы на соответствие требованиям, в том числе по предметам боевой подготовки, а затем они будут представлены в проект приказа Министра обороны Российской Федерации для присвоения этого почётного звания.

На присвоение статуса «ударных» претендуют подразделения морской пехоты и разведки, зенитного ракетного-артиллерийского дивизиона, экипажи кораблей и подводных крейсеров, а также береговые ракетные дивизионы частей и соединений объединённого командования войск и сил на Северо-востоке.

В прошлом 2020 году ударными стали 10 подразделений. Сейчас на это звание дополнительно представлены морской тральщик «Яков Баляев» и корвет «Гремящий», подводные крейсера «Тверь» и «Омск».

Статус «ударных» присваивается специальным приказом Министра обороны РФ в отношении наиболее боеспособных подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице