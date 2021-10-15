15.10.2021 (14:15)

Более 25 процентов военной техники переведено на зимний режим эксплуатации в Сибири

Военнослужащие подразделений и соединений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, уже перевели более 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.

Мероприятия включают в себя проверку работоспособности всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.

Целью перевода техники на зимний период эксплуатации является обеспечение бесперебойной работы техники при низких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях.

Проведение данного обслуживания значительно увеличивает ресурс техники и повышает безопасность её эксплуатации.

Перевод техники планируется завершить в середине ноября 2021 года, после чего будут проведены итоговые осмотры и осуществлен дальнейший допуск личного состава объединения к зимней эксплуатации.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

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