15.10.2021 (14:15)
Более 25 процентов военной техники переведено на зимний режим эксплуатации в Сибири
Военнослужащие подразделений и соединений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, уже перевели более 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний режим эксплуатации.
Мероприятия включают в себя проверку работоспособности всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, осмотр двигателей и топливных баков, замену масел и специальных жидкостей.
Целью перевода техники на зимний период эксплуатации является обеспечение бесперебойной работы техники при низких температурах, а также в сложных метеорологических и дорожных условиях.
Проведение данного обслуживания значительно увеличивает ресурс техники и повышает безопасность её эксплуатации.
Перевод техники планируется завершить в середине ноября 2021 года, после чего будут проведены итоговые осмотры и осуществлен дальнейший допуск личного состава объединения к зимней эксплуатации.
Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.