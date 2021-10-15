15.10.2021 (14:00)

Российские бронеавтомобили «Тигр» переброшены в Таджикистан на совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские бронеавтомобили «Тигр» переброшены в Таджикистан на совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

В ходе подготовки к совместному учению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2021» в Таджикистан из дислоцированной в Самарской области бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) были переброшены бронеавтомобили «Тигр». Сегодня шесть единиц техники были доставлены в город Душанбе тяжелым транспортным самолетом Ан-124 ВКС России.

Бронетехника будет задействована на полигоне Момирак совместно со средствами разведывательных органов государств-членов ОДКБ. Разведывательные группы на данных бронеавтомобилях проведут учебные рейдово-поисковые действия в горно-пустынной местности, отработают устройство засад на возможных маршрутах движения отрядов террористического формирования и выполнят другие учебно-боевые задачи.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

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