15.10.2021 (13:45)
Свердловские юнармейцы посетили воинскую часть морской пехоты на Камчатке
Свердловские юнармейцы посетили воинскую часть морской пехоты, в рамках экспедиции на Камчатку. Путешествие девчонок и мальчишек было организовано на основе пути, которому следовал знаменитый мореплаватель Витус Беренг.
В ходе встречи с моряками ребята узнали о быте, особенностях службы на флоте. Затем ребята ознакомились с достопримечательностями Камчатского края: вулканами Карякский , Авачинский, а также увидели символ Камчатки - памятник «Медведь». Кроме того, юнармейцы посетили «Петропавловский маяк», находящийся недалеко от скал, которые омывает Тихий океан. В рамках программы дети посетили Камчатский краеведческий музей, где им подробно рассказали историю экспедиции Беринга.
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