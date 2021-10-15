15.10.2021 (13:30)

Военные специалисты и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного района посадки «Союз МС-18»

Военные специалисты Центрального военного округа и представители Роскосмоса завершили проведение разведки основного и запасного районов посадки ТПК «Союз МС-18», посадка которого планируется 17 октября.

Специалисты поисково-спасательной группы провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов. Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также изучили характеристики грунта, его влажность и плотность. Кроме того, определили маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября.

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