15.10.2021 (13:15)

Спецназ ЮВО в ходе КШУ на Кубани уничтожил командный пункт условного противника

Подразделения специального назначения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, в ходе командно-штабного учения по управлению группировками войск на Юго-Западном стратегическом направлении отработали задачи по проверке боевой готовности мотострелковых подразделений.

Выполнив десантирование парашютным способом из вертолётов Ми-8АМТШ, одна из групп скрытно проникла в тыл оборонительных позиций батальонной тактической группы. В ходе рекогносцировки местности с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Тахион» разведчики изучили систему обороны мотострелков.

В момент, когда мобильный патруль боевого охранения приблизился месту засады, снайперские пары синхронными выстрелами «уничтожили» личный состав дозора.

После чего спецназ условно заминировал командный пункт батальонной тактической группы.

На Юге России и в местах дислокации российских военных баз в Закавказье проводится итоговое командно-штабное учение с объединениями ЮВО.

Под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова личный состав объединений и соединений округа в едином тактическом замысле отработает целый спектр учебно-боевых задач по обороне российских границ на Юго-Западном стратегическом направлении.

По мнению командующего войсками ЮВО, такой подход обеспечит проведение проверки воинских частей и подразделений в комплексе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице