15.10.2021 (13:00)

Тыловики ЮВО в Абхазии обеспечили полную автономность войск в полевых условиях в рамках КШУ

Подразделения МТО российской военной базы в Абхазии в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) в полевых условиях выполнили спектр задач всестороннего обеспечения как военнослужащих, так и боевой техники в горно-лесистой и прибрежной местности. При этом военнослужащие задействовали современные полевые и автомобильные заправочные пункты для заправки горючими и смазочными материалами более 30 видов техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

На полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу развернуто свыше 40 единиц специальной техники для организации питания и бытового обслуживания военнослужащих – прицепные блочно-модульные кухни КПБМ-150 и мобильные полевые бани БПО-32 на базе автомобилей КамАЗ.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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