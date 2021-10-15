15.10.2021 (12:45)

В Новороссийске завершена подготовка котельных к отопительному сезону

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 4 (г. Новороссийск) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершили подготовку объектов к осенне-зимнему сезону.

Для обеспечения стабильного отопительного периода 2021-2022 гг. на обслуживаемых котельных проведены внутренние осмотры 80 котлов, гидравлические испытания, чистка 10 газоходов и боровов, регулировка предохранительных клапанов, проверка технического состояния экономайзеров, дымососов, вентиляторов, насосов, теплообменного оборудования, ревизия задвижек.

По техническому обслуживанию более 12 км тепловых сетей выполнены мероприятия по 110 гидравлическим испытаниям, ведутся работы по проверке работоспособности задвижек и вентилей, состояния тепловых камер.

Также проведена замена дымовой трубы, двух котлов и трех теплообменников.

Специалистами жилищно-коммунальной службы № 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО принимаются исчерпывающие меры для обеспечения стабильной работы теплосетевого и теплогенерирующего комплекса в зимних условиях. Подготовительная работа позволит увеличить надежность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, военных городков, а также сократить потери теплоносителя в тепловых сетях, снизить расход топлива на котельных.

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