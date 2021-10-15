15.10.2021 (12:30)

Специалисты РХБ защиты ЮВО скрыли мотострелковые подразделения от воздушного нападения

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) отработали маскировку мотострелковых подразделений в Волгоградской области от ударов дронов «террористов» в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ).

Специалисты РХБ зашиты применили сложные дымовые и аэрозольные завесы для маскировки полевых пунктов управления и позиций с учетом силы и направления ветра, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения не только в визуальном, но и в инфракрасном диапазоне.

Военнослужащие при помощи дымовых машин ТДА-3 поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 м, закрыв площадь около 10 га, что обеспечило скрытность мотострелков в течение двух часов.

Помимо этого, в ходе учения личный состав подразделений РХБ защиты выполнит разведку и преодоление условно зараженной местности, взятие проб воды и грунта, а также дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава и боевой техники, попавших в зону условного заражения.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий. Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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