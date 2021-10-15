15.10.2021 (12:15)

Военнослужащие РХБ защиты Каспийской флотилии применили новейшую технику химической разведки при ликвидации техногенной аварии

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии (КФл) ликвидировали последствия условной техногенной аварии в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ).

Специалисты подразделений РХБ защиты развернули и подготовили к работе авторазливочную станцию АРС-14КМ, выполнили специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Военнослужащие определяли отравляющие вещества в воздухе, на местности и технике с помощью войскового прибора химической разведки (ВПХР), измерителя мощности дозы ИМД-2НМ и газосигнализатора автоматического ГСА-3, способного определять не только отравляющие вещества, но и активные химические вещества, используемые в промышленном производстве.

Также личным составом были отработаны нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза.

Итоговое КШУ проводится в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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