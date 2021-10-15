15.10.2021 (12:00)

В ЮВО стартовали отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву

Сегодня в Южном военном округе (ЮВО) со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации стартуют отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву.

В первый день более 300 граждан отправятся со сборных пунктов военкоматов, расположенных в Крыму, Севастополе и Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

Первые новобранцы пополнят соединения и воинские части ЮВО, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы России.

Молодые люди направятся к местам службы в составе призывных команд автомобильным и железнодорожным транспортом. В пути команды новобранцев будут сопровождать представители воинских частей. При перевозке воинских команд приняты все меры по обеспечению требований безопасности и контроля за состоянием здоровья призывников.

В рамках мероприятий осеннего 2021 года призыва на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь, было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут отправлены в войска. Им остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Также проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, дезинфекции, тесты для экспресс-тестирования, а также приборы для кварцевания помещений.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО.

Военные комиссариаты ЮВО в рамках осеннего 2021 года призыва направят в Вооруженные силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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