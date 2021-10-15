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15.10.2021 (11:45)

Танкисты ЗВО в Воронежской области учились обороняться против превосходящих сил противника

На полигоне Погоново в Воронежской области военнослужащие танковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали комплекс задач по действиям в обороне против превосходящих сил условного противника

Операторы беспилотных летательных аппаратов при ведении разведки обнаружили превосходящие силы наступающего «противника», находившиеся на удалении около 30 км. За ограниченное время военнослужащие провели тщательную маскировку танков Т-72Б3 из подручных средств для максимальной незаметности.

При приближении условного врага на расстояние около 2 тысяч метров танкисты выполнили залпы с замаскированных позиций по движущимся мишеням, а после приступили к выполнению тактического приёма «танковая карусель», чтобы при помощи непрерывного огня не допустить прорыва «противника».

Всего к учениям привлекалось около 300 танкистов общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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