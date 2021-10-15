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15.10.2021 (11:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели контрольный пробег военной техники

Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к маршу автомобильной и бронетанковой техники в Зону безопасности.

В рамках подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои теоретические знания при сдаче зачётов по правилам дорожного движения, по сигналам управления в ходе марша, а также требованиям безопасности при движении.

На финальном этапе подготовки военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный пробег и проверили функциональность техники, совершив марш протяжённостью 20 километров, как по пересеченной местности, так и по населённым пунктам.

Ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности пройдёт на следующей неделе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Безопасность
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