15.10.2021 (11:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели контрольный пробег военной техники
Водительский состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовится к маршу автомобильной и бронетанковой техники в Зону безопасности.
В рамках подготовки водители ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои теоретические знания при сдаче зачётов по правилам дорожного движения, по сигналам управления в ходе марша, а также требованиям безопасности при движении.
На финальном этапе подготовки военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели контрольный пробег и проверили функциональность техники, совершив марш протяжённостью 20 километров, как по пересеченной местности, так и по населённым пунктам.
Ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности пройдёт на следующей неделе.
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