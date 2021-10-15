15.10.2021 (11:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили этап слаживания подразделений для действий в составе воинского контингента миротворческих сил

Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили этап слаживания подразделений для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В рамках подготовки мотострелковых подразделений для действий в составе РВК МС, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали такие вопросы, как пресечение проникновения незаконных вооруженных формирований в Зону безопасности, провоз через миротворческие посты оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также взаимодействие между миротворческими постами при обострении ситуации в Зоне безопасности. Особое внимание будет уделено действиям российских военнослужащих для сохранения спокойствия среди местного населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Все практические занятия были проведены на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ на специально оборудованном учебном месте полностью имитирующий миротворческий пост. Помимо практических занятий, специальная подготовка военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил, включает в себя языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.

Заключительным этапом подготовки российских военнослужащих стал полевой выход. Ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности пройдёт в текущем месяце.

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