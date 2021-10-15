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15.10.2021 (10:00)

В здании офицерского собрания Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской организации

В здании Офицерского собрания Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) прошла отчетно-выборная конференция Межрегиональной общественной организации ветеранов Железнодорожных войск, органов военных сообщений и специальных формирований НКПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие Герой Социалистического труда полковник Александр Шанцев, ветераны, почетные гости, представители ветеранских организаций.

По завершении конференции заместитель начальника института по военно-политической работе полковник Николай Колеса провел экскурсию по объектам в здании Офицерского собрания и на территории института.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военный институт , Ветераны
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