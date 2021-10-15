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15.10.2021 (11:00)

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ приняли участие в богослужении праздника Покрова Пресвятой Богородицы

В воинском храме Георгия Победоносца отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), состоялось богослужение, посвященное одному из главных религиозных праздников, отмечаемых православными верующими – Покрову Пресвятой Богородицы.

         Праздничный молебен провел помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими отец Евгений, который также рассказал об истории данного праздника.

         По завершении религиозного мероприятия помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими поздравил воинов «крылатой пехоты» и жителей гарнизона Сосновый бор, также присутствовавших на проведении обряда, с большим церковным праздником и благословил всех присутствовавших на мирный и ратный труд

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Религия , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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