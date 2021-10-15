15.10.2021 (10:30)

Авиацию Балтийского флота готовят к зимнему режиму эксплуатации

В авиационной дивизии морской авиации Балтийского флота проводятся плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

В настоящее время специалисты выполняют полный комплекс сезонного обслуживания: замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях сырого прибалтийского климата.

На заключительном этапе специально созданные в авиасоединении комиссии проверят качество выполненных работ. Полный перевод техники и вооружения на зимний режим эксплуатации планируется завершить до конца ноября.

Мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации совмещены с интенсивной боевой учебой - плановые полеты противолодочной авиации проходят регулярно в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.

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