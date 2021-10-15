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15.10.2021 (10:15)

На совещании в Омске Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил развитие ВДВ и оснащение войск ЦВО новым вооружением

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на базе Омского кадетского военного корпуса провел совещание с командующим воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым и с командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковником Александром Лапиным.

На совещании глава российского военного ведомства обсудил вопросы реализации инфраструктурных проектов в Сибири, развития ВДВ, обеспечения войск ЦВО новыми вооружениями: «Мы сегодня рассмотрим ряд вопросов, касающихся Центрального военного округа в целом. Это вопросы не только учебного заведения, в котором мы находимся. Это вопросы, связанные и с воздушно-десантными войсками, и со строительством объектов здесь – в Сибири. Это вопросы, связанные со всем тем, что называется обеспечением Вооружённых Сил – как тыловое, так и оружием», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, будут затронуты и проблемные вопросы, связанные, в частности, с развитием военной инфраструктуры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Центральный военный округ
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