Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.10.2021 (09:45)

Глава российского военного ведомства приказал обеспечить учебные заведения ВДВ виртуальными тренажерами десантирования

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Омского кадетского военного корпуса, где создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Министерства обороны Российской Федерации интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.

«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажеры. До конца года доложить по полному оснащению», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В Омском кадетском корпусе создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, в состав которого входит настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Министр обороны России прибыл в Омск, где проинспектировал ход учебного процесса в кадетском корпусе
В Минобороны состоялась церемония крепления к древку полотнища Боевого знамени 32 пункта управления связью
Более 2000 военнослужащих Ульяновского соединения ВДВ будут ревакцинированы до конца года
С костромскими десантниками проведено тактическое учение с боевой стрельбой

Метки:
Министр обороны , Военное образование , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false