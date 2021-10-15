15.10.2021 (09:45)

Глава российского военного ведомства приказал обеспечить учебные заведения ВДВ виртуальными тренажерами десантирования

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Омского кадетского военного корпуса, где создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Министерства обороны Российской Федерации интерактивными виртуальными тренажерами десантирования.

«У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться такие тренажеры. До конца года доложить по полному оснащению», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

В Омском кадетском корпусе создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, в состав которого входит настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта на динамической платформе.

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