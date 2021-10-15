15.10.2021 (09:30)

Министр обороны России прибыл в Омск, где проинспектировал ход учебного процесса в кадетском корпусе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Центральный военный округ (ЦВО), где проинспектировал ход учебного процесса в Омском кадетском военном корпусе. Во время посещения учебного заведения он заслушал доклады по вопросам боевой подготовки войск и совершенствования военной инфраструктуры от командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина и командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Также глава российского военного ведомства оценил новую учебно-материальную базу корпуса.

Справочно:

Омский кадетский военный корпус — старейшее военное учебное заведение России за Уралом. Он ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы. 305 выпускников корпуса стали генералами.

Новый комплекс Омского кадетского корпуса был открыт 1 сентября 2021 года. Он был возведен после признания аварийным летом 2020 года старого здания образовательного учреждения. Уже проходящие обучение кадеты провели прошлый учебный год в кадетских училищах в других городах.

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