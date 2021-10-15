15.10.2021 (09:00)

«Фавориты» и «Панцири» защитили военные аэродромы от бомбардировщиков «противника» на учениях в Ростовской области

Расчеты противовоздушной обороны зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» отразили налет бомбардировщиков и беспилотной авиации условного противника на военные аэродромы в Ростовской области в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ).

Совершив ранее марш в назначенный район, зенитчики отработали задачи по прикрытию военных объектов двух военных аэродромов от массированного ракетно-бомбового удара условного противника, имитировали который экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24м.

В ходе учения отрабатывается управление развертыванием войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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