15.10.2021 (08:30)

Мобильные группы РЭБ и ПВО ЮВО перехватили ударный дрон условного противника в ходе масштабного КШУ

Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Волгоградской области, в ходе командно-штабного учения (КШУ) отработали взаимодействие с мобильными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО)

В ходе мониторинга средствами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) расчеты комплексов РЭБ обнаружили и идентифицировали канал связи дрона условного противника. Военнослужащие перехватили управление ударного беспилотника, осуществили дистанционную посадку аппарата на безопасном расстоянии от расположения своих сил с целью недопущения воздушной атаки. Перехват управления осуществлялся с помощью новейших автоматизированных систем РЭБ.

Дежурные силы подразделений РЭБ и ПВО в круглосуточном режиме осуществляют контроль воздушной обстановки в районе проведения КШУ.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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