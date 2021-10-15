15.10.2021 (08:00)

Корабли ВМФ России и ВМС Китая в ходе учения «Морское взаимодействие-2021» отработали в Японском море задачи по борьбе с минной опасностью

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации и Военно-морских сил (ВМС) Китайской Народной Республики (КНР) приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения «Морское взаимодействие-2021» в Японском море.

В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развёртывание сил в акватории Японского моря. На переходе морем моряки России и Китая провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

В полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода учения корабли ВМФ России и ВМС НОАК провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Позднее экипажи выполнят артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный боевой корабль условного противника, и решат задачи по противовоздушной обороне отряда. Кораблям будут противодействовать многофункциональные истребители Су-30СМ армии ВВС И ПВО Восточного военного округа и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота.

Совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2021» проводится в Японском море в период с 14 по 17 октября. Военно-Морской Флот России на нём представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Накануне отряд китайских кораблей прибыл в район якорной стоянки в акватории залива Петра Великого.

Справочно: Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 г. в Жёлтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений «Мирная миссия – 2005», организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 г. вне рамок ШОС проводятся ежегодные специализированные военно-морские учения «Морское взаимодействие», направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

В 2020 году учение «Морское взаимодействие» не проводилось в связи с ограничительными мерами, действовавшими в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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