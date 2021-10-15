15.10.2021 (07:30)

Современный автодорожный мост развернули специалисты МТО Восточного военного округа в Амурской области

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, в рамках проведения тактико-специальной тренировки оперативно развернули комплект современного разборного автомобильного моста.

В ходе тренировки перед военнослужащими стояла задача в кратчайшие сроки организовать мостовой переход, который будет дублировать условно разрушенный основной мост через одну из рек бассейна реки Амур. Специалисты МТО оперативно провели необходимые расчеты и по средствам малого автодорожного моста (МАРМ) восстановили дорожное сообщение через водную преграду для проезда колоны колесной военной техники.

Тренировки по сборке конструкций МАРМ проводятся в соединении регулярно. В мероприятии принимали участие свыше 160 военнослужащих, было задействовано около двух десятков специальной военной техники.

МАРМ служит для возведения мостов и путепроводов через небольшие реки шириной до 100 метров и глубиной до 4 метров. Он состоит из 11 основных пролетных строений, которые собираются силами 40 военнослужащих и спецтехники за 7-8 часов. Мост имеет габарит проезда 4,2 метра и выдерживает нагрузку до 50 тонн.

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