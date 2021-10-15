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15.10.2021 (07:15)

«Тропу разведчика» преодолели военнослужащие Восточного военного округа в Амурской области

Тренировку по преодолению «тропы разведчика» провели военнослужащие разведывательных подразделений Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО). В занятии, которое проводилось на одном из полигонов ВВО, приняло участие несколько сотен  военнослужащих.

В ходе мероприятия разведчики отработали действия группы по преодолению элементов полосы препятствий, а также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Все эти элементы позволяют разведчикам совершенствовать навыки выполнения учебно-боевых задач в самых сложных условиях.

Специальная полоса препятствий «тропа разведчика»,  длинной около 1000 метров, включает в себя около тридцати элементов, в том числе - каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, фрагменты городских сооружений.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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