15.10.2021 (07:45)

Высокомобильную спутниковую систему связи создали связисты ВВО в Республике Бурятия

Специалисты соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, после совершения марша в указанный район, развернули узел связи передового пункта управления армии, организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в рамках контрольной проверки.

В ходе совершения марша, колонна была подвержена нападению условной диверсионно-разведывательной группы. «Диверсанты» подорвали один из автомобилей, тем самым затруднили дальнейшее движение колонны. Связисты вступили в условный бой, открыв огонь из бойниц бронированных автомобилей, в ходе которого отразили нападение, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.

Также, в ходе совершения марша специалисты преодолели зараженный участок местности, выполнив нормативы по надеванию защитных костюмов в машинах. После прохождения колонны машин зараженного участка провели специальную обработку техники с помощью дегазационного комплекта ДК-4.

В условиях сжатых нормативов времени связистами был развернут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы условия, для защищенных от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника, каналов передачи данных.

В учениях применялись новые командно - штабные машины управления на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости.

Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищенной телефонной связи, не только на месте, но и в движении.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи.

Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения.

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