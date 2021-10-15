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15.10.2021 (06:45)

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ВВО отработали боевую стрельбу по данным, полученным от БпЛА

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа отработали задачи по ведению боевой стрельбы по данным, полученным от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тренировки ведены на полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

Эту тактику  отработали более 60 экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2.

Танкисты усовершенствовали навыки по ведению стрельбы из закрытых огневых позиций. А экипажи БМП выполнили огневые задачи совместно с минометными подразделениями. На огневом рубеже военнослужащие поразили мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

Кроме того, командиры подразделений выявили  сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней, в том числе при стрельбе с ходу. Фактор состязательности введен в практические занятия с личным составом в целях повышения эффективности обучения и воспитания подчиненных.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Танки , Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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