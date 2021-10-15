15.10.2021 (06:30)

Более 1 тысячи военнослужащих ВВО сдают контрольную проверку за летний период обучения на полигоне в Бурятии

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к сдаче контрольной проверки за летний период обучения. Сдача зачетов по основным предметам обучения проводится на полигоне «Бурдуны».

В ходе практических действий военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, в частности танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2. Военнослужащим предстоит выполнить более 10 упражнений по стрельбе в ночное время с использованием ночных прицелов по радиоуправляемым мишеням. С этой целью на войсковом стрельбище установят более 500 мишеней на дистанциях от 200 до 1200 метров.

Водители сдадут зачеты по вождению штатной техники в условиях преодоления участков с препятствиями, в том числе и в условиях преодоления зараженной местности в средствах индивидуальной защиты. Также военнослужащие сдадут нормативы по технической, тактической и специальной подготовкам.

В мероприятиях задействовано более 1 тысячи военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения и специальной техники.

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