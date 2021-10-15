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15.10.2021 (06:15)

Экипажи армейской авиации ВВО выполнили полеты в сложных погодных условиях в Хабаровском крае

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО совершили полеты в сложных погодных условиях.

Пилоты вертолетов Ми-8амтш выполнили полеты в условиях ограниченной видимости из-за низкой облачности и при боковом ветре. Мероприятия проводились, как в дневное, так и в ночное время суток.

Полеты выполнялись в Хабаровском крае в соответствии с планом контрольной проверки  армии ВВС и ПВО военного округа.

Кроме того, в ходе плановых учебных полетов экипажи вертолетов провели полеты при встречных потоках ветра, а также выполнили  летно-тактические задания в заданном районе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Армейская авиация , Вертолеты , ВВС
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