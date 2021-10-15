15.10.2021 (06:15)
Экипажи армейской авиации ВВО выполнили полеты в сложных погодных условиях в Хабаровском крае
Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО совершили полеты в сложных погодных условиях.
Пилоты вертолетов Ми-8амтш выполнили полеты в условиях ограниченной видимости из-за низкой облачности и при боковом ветре. Мероприятия проводились, как в дневное, так и в ночное время суток.
Полеты выполнялись в Хабаровском крае в соответствии с планом контрольной проверки армии ВВС и ПВО военного округа.
Кроме того, в ходе плановых учебных полетов экипажи вертолетов провели полеты при встречных потоках ветра, а также выполнили летно-тактические задания в заданном районе.
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Метки:
ПВО , Армейская авиация , Вертолеты , ВВС