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15.10.2021 (06:00)

Более 150 пациентов с коронавирусом приняли медики танковой армии Западного военного округа в городе Туле

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Более 150 пациентов с коронавирусом приняли военные-медики гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе работы на территории ГУЗ «Щекинская городская больница» в городе Туле.

Военные специалисты работают с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы трудятся 10 врачей и 20 медсестер танкового объединения Западного военного округа, врачи - инфекционисты, реаниматологи. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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