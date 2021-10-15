15.10.2021 (05:00)

В Нагорном Карабахе продолжается плановая ревакцинация российских миротворцев от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ревакцинация российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Военные медики продолжают ревакцинацию военнослужащих российского миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в Нагорном Карабахе.

«У нас сейчас проводится плановая ревакцинация двухкомпонентной сыворотки «Спутник-V». В день мы принимаем более 50 пациентов», - сказала медицинская сестра медицинского отряда российского миротворческого контингента Джамиля Бурзиева.

Перед введением вакцины «Спутник V» военнослужащие прошли медицинский осмотр, а также им доведены все противопоказания, ограничения и рекомендации, связанные с повторным введением первого и второго компонентов отечественного препарата.

«Ревакцинация личного состава российского миротворческого контингента проводится в плановом порядке. Вместе с тем мероприятия по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции проводятся в полном объеме», - сказал начальник санитарно-эпидемиологического отделения российского миротворческого контингента Максим Литвинов. «В каждом подразделении организованы посты термометрии. Дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования и размещения военнослужащих проводятся ежедневно», - добавил он.

Ревакцинации подлежат только те военнослужащие, которые не имели противопоказания, а также которые получили шесть месяцев назад полный курс вакцинации против COVID-19.

В первую очередь ревакцинацию проходят медицинские работники, командный состав и дежурные подразделения, затем остальные военнослужащие.

Ревакцинация военнослужащих проводится в целях поддержания ими выполнения задач миротворческой миссии.

Второй компонент вакцины будет вводиться через 21 день.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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