15.10.2021 (01:15)

Нахимовцы приняли участие в интеллектуальных играх «Кадетские баталии»

В рамках интеллектуальных игр с участием обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны Российской Федерации «Кадетские баталии», организатором которых выступил Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», команда воспитанников Нахимовского военно-морского училища под руководством педагога-организатора ОБЖ Валерия Стадника победила в стартовой игре с кадетами Аксайского кадетского корпуса

В онлайн-режиме 26 команд представили свои визитные карточки и стали активными участниками жеребьевки, в ходе которой распределились по парам и определили даты проведения отборочных игр. С видеообращением к участникам игры выступил начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин. Виктор Петрович особо подчеркнул, что «игра посвящена истории России, истории Российской Армии и Флота. Приятно отметить, что у суворовцев, нахимовцев, кадет и воспитанниц популярность истории как учебного предмета из общественно-научной области знаний неуклонно растет… Желаю участникам Кадетских баталий уверенных побед, а болельщикам - ярких и незабываемых впечатлений!». В видеоформате к командам участников также обратилась двукратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина, которая призвала помнить, что «каждый участник команды – это боевая единица», и пожелала всем успехов и побед.

Куратором и экспертом игры является обладатель двух «Хрустальных сов» и почетного звания Лучший капитан клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. Алексей Владимирович рассказал об организации консультаций команд перед началом отборочного этапа и пожелал всем участникам честной борьбы.

Команда воспитанников Нахимовского военно-морского училища под руководством педагога-организатора ОБЖ Валерия Владимировича Стадника победила в стартовой игре с кадетами Аксайского кадетского корпуса.

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