15.10.2021 (01:00)

Управление дальневосточного авиационного соединения дальней авиации поднято по учебной тревоге.

По плану контрольной проверки командования дальней авиации за летний период 2021 года управление Амурского авиационного соединения поднято по учебной тревоге.

Основной целью послужила оценка способности личного состава управления авиационного соединения, а так же подразделений обеспечения выполнить задачи по предназначению, по отдельным элементам подготовки управления при приведении в высшие степени боевой готовности.

Проверено оповещение личного состава при объявлении тревоги, эффективность доведения задач, экипировка и укомплектованность личными вещами.

В рамках мероприятий, проводимых на контрольной проверке, личным составом авиационного управления отработаны нормативы учебно- боевых задач.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице