15.10.2021 (00:30)
В соединении ВТА прошли сборы личного состава на повышение классной квалификации
В Тверском соединении военно-транспортной авиации прошли сборы личного состава командования ВТА, соединения и воинских частей. В ходе сборов летный и наземный состав сдал зачеты на присвоение (подтверждение) классной квалификации.
Мероприятие проводилось под руководством председателя квалификационной комиссии полковника Юрия Коробецкого.
Сборы проводились с целью проверки подготовки личного состава соответствующим нормам, предъявляемым к военнослужащим при присвоении квалификационных разрядов.
Военнослужащие сдали зачеты по таким дисциплинам как общевоинские уставы ВС РФ, специальная, тактическая, огневая и физическая подготовка, и др., а также показать свои знания на практике.
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