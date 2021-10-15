15.10.2021 (00:00)
Офицеры управления 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) сдали нормативы по физической подготовке
На базе объединения 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) закончилась инспекторская проверка уровня физической подготовленности военнослужащих управления 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) комиссией Главного управления контрольной и надзорной деятельностью Министерства Обороны Российской Федерации за 2021 год.
Во время проверки рассматривались такие вопросы, как физическая подготовленность военнослужащих управления армии, подтверждение квалификации высший уровень, а также развитие и совершенствование силы, быстроты, выносливости и военно-прикладных навыков военнослужащих.
Офицеры управление с легкостью подтвердили свои физические качества, в таких видах упражнений как бег на 1 и 3 км, плавание, силовые упражнения, а именно выход силы и подтягивания, челночный бег, бег на 100 метров и рукопашный бой.