14.10.2021 (23:15)

Военнослужащие 12 Главного управления Минобороны России стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Армия России-2021»

Военные специалисты 12 Главного управления стали лауреатами фестиваля в двух номинациях. В номинации «Центр управления» (лучшая дежурная смена НЦУО) в число победителей вошли военнослужащие Центра управления 12 ГУМО и Центра обеспечения управления 12 ГУМО.

В номинации фестиваля «Ядерный арсенал», которая проводилась впервые, лауреатами стали военнослужащие Оленегорского соединения 12 ГУМО как лучший расчет технического обслуживания.

На торжественной церемонии награды победителям вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

Один из триумфаторов подполковник Сергей Юшин отметил:

Для меня и моих подчинённых вручение награды стало важным и ответственным событием. Это не только личная заслуга, достигнутая постоянной боевой учёбой и тренировками, но результат совершенствования системы подготовки специалистов, проводимой в 12 Главном управлении. В 2021 году военнослужащие 12 ГУМО показали отличные результаты в ходе АрМИ и других конкурсов ВС РФ, и наша награда - ещё один вклад в копилку достижений Главка.

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