14.10.2021 (23:30)

Представители Главного командования ВМФ России примут участие в открытии выставки, посвященной 325-летию Российского флота в Президентской библиотеке

18 октября 2021 года в 15:00 в Президентской библиотеке состоится торжественное открытие уникальной выставки «„Морским судам быть!“: к 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России». Мероприятие организовано Президентской библиотекой совместно с Объединённой судостроительной корпорацией (ОСК). По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова в церемонии открытия выставки примут участие представители Главного командования ВМФ, учащиеся военно-морских учебных заведений.

Экспозиция в Президентской библиотеке приурочена сразу к двум значимым датам, отмечаемым в 2021 году и связанным с Военно-Морским Флотом России.

20 (30) октября 1696 года указом Боярской думы, инициированным Петром I, в России был официально основан регулярный флот. Создание флота и начало регулярного отечественного судостроения стало первым успешным государственно значимым проектом царя-реформатора. Он заложил несколько верфей, в том числе Адмиралтейские и Соломбальскую (ныне «Красная кузница») – два старейших предприятия, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Веками Россия носила статус великой морской державы: были разработаны новые проекты кораблей, парусный флот уступил место паровому и броненосному. Поражение в Русско-японской войне (1904–1905) стало доказательством острой потребности в серьёзном развитии кораблестроения и модернизации флота. 11 (24) марта 1906 года был издан приказ по Морскому ведомству № 52 о включении в классификацию судов военного флота разряда подводных лодок, доказавших свою эффективность в бою. Эта дата считается днём основания подводного флота России.

Выставка в Президентской библиотеке продемонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней и современные достижения корабелов предприятий и организаций Объединенной судостроительной корпорации. Впервые в единой экспозиции представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.

В первом зале посетители увидят редкие издания XVIII–XX веков, рассказывающие о первых шагах российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников XVIII века: первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.

Экспозиция второго зала посвящена истории подводного судостроения. Здесь можно будет увидеть уникальные документы из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Выставка «„Морским судам быть!“: к 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания Подводного флота России» стала одним из победителей организованного Российским военно-историческим обществом Всероссийского конкурса проектов среди библиотек по проведению мероприятий, посвящённых значимым датам отечественной военной истории.

Партнёрами выставки выступают ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ Малахит», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», ПАО «Пролетарский завод», АО «ПО «Севмаш», Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Центральная военно-морская библиотека, Информационный историко-научный центр – Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Научная библиотека имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета, Музей истории подводных сил России имени А. И. Маринеско, Федерация судомодельного спорта России.

Выставка «Морским судам быть!: к 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России» продлится до 23 января 2022 года.

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