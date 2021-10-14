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14.10.2021 (23:45)

Военные моряки Санкт-Петербурга и Кронштадта ознакомились с выставкой о героях Таллинского прорыва 1941 года

В Морском соборе Кронштадта, входящем в состав филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра великого "Кронштадтская крепость", на втором ярусе продолжает работу  выставка "Корабли - герои Таллинского прорыва", посвященная 80-летию тяжелейшего перехода кораблей Краснознаменного Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в 1941 году. На стендах выставки представлена информация о подготовке и проведении эвакуации кораблей Краснознаменного Балтийского флота, военнослужащих Красной Армии и гражданских лиц из Таллина в Кронштадт в конце августа 1941 года.

Таллинский прорыв — одна из крупнейших морских операций Советского Военно-Морского Флота в Великую Отечественную войну. Он проводился Балтийским флотом (БФ) в тяжелейший первый период военных действий, в самый острый момент Ленинградской стратегической оборонительной операции и в специфических условиях Финского залива, когда оба его берега на всю глубину операции оказались заняты врагом.

Из Таллина удалось вывести большую часть кораблей и судов с находящимися на них людьми, спасти их от уничтожения или захвата наступающими гитлеровцами.

Прибывшие из Таллина в Кронштадт, а затем в Ленинград силы усилили оборону города на Неве — большинство из них имело уже боевой опыт в сражениях с врагом в Прибалтике. Важными были навыки и знания организации взаимодействия кораблей ВМФ  с наземными войсками при обороне крупного населенного пункта — Таллина — и его военно-морской базы. Корабли с их мощной артиллерией сразу же были включены в систему обороны Ленинграда, превращенного в неприступную крепость. Из экипажей формировались бригады морской пехоты и десантные отряды. Вскоре все они стали наводить ужас на нацистов. Опыт перехода был также учтен при организации эвакуации из Одессы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Музеи , Энциклопедия - История
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