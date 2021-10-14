14.10.2021 (23:00)

В Минобороны состоялась церемония крепления к древку полотнища Боевого знамени 32 пункта управления связью

Сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации прошла торжественная церемония крепления к древку полотнища Боевого знамени 32 пункта управления связью (Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации). Мероприятие прошло в Доме приемов Министра обороны Российской Федерации.

В церемонии приняли участие военнослужащие пункта управления, ветераны, юнармейцы.

Почетное право крепления полотнища получили 14 военнослужащих 32 пункта управления связью, в том числе командир части полковник Сергей Максименко.

«Мы стали свидетелями рождения Боевого знамени воинской части. Крепление полотнища знамени к древку – это не только дань традициям, но и демонстрация преемственности поколений и сплоченности личного состава пункта управления» - заявил начальник 32 пункта управления связью.

Также Сергей Максименко отметил, что «обретение Боевого знамени – не только честь, но и большая ответственность».

«Уверен, что 32 пункт управления связью (Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации) будет всегда высоко нести свое Боевое знамя и достойно решать все поставленные задачи во благо Родины!» - сказал полковник Максименко.

32 пункт управления связью (Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации) является воинской частью и подчиняется начальнику Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации и предназначен для оперативного управления системой связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

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