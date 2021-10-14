14.10.2021 (22:45)

В соединения войсковой ПВО Сухопутных войск поступает современное вооружение

В соединения войсковой ПВО Сухопутных войск продолжается планомерная поставка современных и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

В текущем году на вооружение войсковой ПВО поступают зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении «Тор-М2ДТ», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», комплексы средств автоматизации «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ».

В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ», средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами - 57-мм зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», боевую машину для отделений стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО», а также переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения «Метка».

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