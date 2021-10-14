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14.10.2021 (22:00)

Главный испытательный космический центр завершил сведение с орбиты разгонного блока «Фрегат»

После выведения на орбиту 36 иностранных космических аппаратов «Ван Веб» («One Web») (Великобритания), запущенных ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Восточный 14 октября 2021 г., специалисты Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) им. Г.С.Титова 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения завершили проведение операций по сведению разгонного блока (РБ) «Фрегат» с целевой орбиты космических аппаратов.

Сведение с орбиты РБ «Фрегат» было осуществлено за счет включения двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульса, необходимого для схождения его с орбиты над акваторией несудоходных районов Тихого океана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракета-носитель , Ракеты , Воздушно-космические силы (ВКС) , Космические войска
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